Inter verso la ripresa, per Conte missione Eriksen – Sky

L’Inter sta lavorando duramente per farsi trovare pronta alla ripresa di Campionato e Coppa Italia. Antonio Conte punta a una partenza sprint e lavora a dei cambi tattici per inserire a pieno ritmo Christian Eriksen. Il punto di Matteo Barzaghi per Sky Sport

MISSIONE ERIKSEN PER CONTE – Antonio Conte lavora per far sì che l’Inter possa contare a pieno titolo su Christian Eriksen, il cui inserimento in squadra è stato bloccato dallo scoppio dell’emergenza Coronavirus: «Conte sarà un fattore verso la ripresa. Incidere con le cinque sostituzioni sarà un fattore nuovo. Il giocatore più interessante da analizzare sarà Eriksen. Non è un giocatore da panchina e lo sanno tutti. Da quando è arrivato ha giocato pochissimo perché poi è esploso il problema Coronavirus. 120 minuti in A e solo una partita dall’inizio, giocando da subentrato contro Milan, Juventus e Lazio. Non ci sono state occasioni di vederlo e inserirlo, ma sarà la prima sostituzione da tenere d’occhio. Va di pari passo col lavoro di Conte per passare al 3-4-1-2 come trequartista. Ci sarà una chance per tutti, ma Eriksen sarà fondamentale».