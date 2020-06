Inter verso la ripresa, Conte cerca il vestito per Eriksen – SM

Inter sempre più vicina al ritorno in campo dopo la lunga sosta. Sabato si gioca la semifinale di Coppa Italia contro il Napoli in cui Conte lancerà molto probabilmente Eriksen, ormai pronto per prendersi l’Inter

Il ritorno in campo dell’Inter si avvicina. Sabato sarà Coppa Italia e a Napoli i nerazzurri saranno chiamati all’impresa di ribaltare la sconfitta dell’andata per conquistare un posto in finale. Secondo “Sport Mediaset” questo appuntamento sarà molto importante anche per Christian Eriksen. L’inserimento in squadra del fantasista danese è stato interrotto dalla pausa forzata causa Covid, ma anche durante il lockdown Conte ha lavorato per trovargli il vestito migliore e ora il momento è giunto. Sabato l’ex Tottenham dovrebbe scendere in campo dal primo minuto come trequartista e avrà la sua occasione di cominciare a prendersi l’Inter.