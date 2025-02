Inter verso il bilancio in utile! Manca uno step pesante – TS

La situazione economica dell’Inter sta notevolmente migliorando. Il bilancio viaggia verso l’utile nella prossima stagione, manca però uno step pesante secondo Tuttosport.

CASSE – L’Inter sta per raggiungere il pareggio di bilancio, anzi lo ha raggiunto in maniera virtuale nello scorso esercizio con perdite intorno ai 36 milioni di euro. Il prestito con scadenza nel 2027 pesa però e non poco. Il bond è di 415 milioni di euro ed è stato emesso a febbraio del 2022, entro il 2027 dev’essere ripagato dal club. Il contesto comunque è migliorato: si partiva dal passivo di 246 milioni di euro alla fine dell’esercizio 2020-2021. Suning e i suoi problemi sono il passato ormai, la proprietà americana Oaktree garantisce stabilità almeno nel medio termine.

OBIETTIVO – Oaktree prima o poi lascerà il club, ma non prima della costruzione del nuovo stadio col Milan. Entro febbraio-marzo le due società devono presentare al Comune di Milano il piano economico-finanziario per l’acquisizione dell’area San Siro. A prescindere da ciò il percorso nerazzurro in chiave economica è più che roseo: il prossimo bilancio verrà chiuso in utile, l’ultima volta è accaduto nel 2018. Il fatturato è da record e ammonta a 473.2 milioni di euro, così come i costi che sono stabili intorno ai 464.3 milioni. I ricavi sono aumentati del 142% e questo grazie ai risultati sportivi, all’aumento dei ricavi da sponsor e al lavoro della dirigenza, che ha ottenuto nell’ultimo bilancio 66 milioni di plusvalenze.

Inter, un grande problema da risolvere!

OMBRA – L’unico dubbio rimane l’indebitamento. Al 30 giugno 2024 i debiti complessivi sono scesi a 734.8 milioni di euro con un indebitamento finanziario netto di 277 milioni. Il passivo nel patrimonio netto si attesta attorno ai 99.7 milioni di euro: Oaktree sta già ripianando cercando di anticipare la scadenza 2027 e ha messo 47 milioni di euro.

fonte: Tuttosport – Ivan Cardia