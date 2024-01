Inter-Verona, la riserva Fabbri e VAR disastri a San Siro: la moviola – CdS

Disastrosa la partita dell’arbitro Fabbri, in sostituzione di Marco Piccinini l’arbitro inizialmente designato per Inter-Verona. In questa partita, come evidenziato dal Corriere dello Sport, sono stati evidenziati tutti i suoi limiti. Lo stesso vale per il VAR Nasca. Di seguito la moviola secondo il quotidiano romano.

LA MOVIOLA – Poco lucida la partita di Michael Fabbri nel corso di Inter-Verona giocata ieri a San Siro. Ancor più disastroso il VAR Nasca: secondo il Corriere dello Sport, è da annullare la rete nerazzurra per il colpo di Bastoni a Magnani, e Nasca era lo stesso arbitro al VAR che perdonò il pugno di Gatti a Djuric nella stessa partita dei bianconeri. Anche l’Inter lamenta un fallo su Arnautovic nel gol del pareggio del Verona: dalle immagini dietro i due si apprezza come Arnautovic trattenga l’avversario con la mano sinistra e come Magnani ci metta molto fisico nel contatto, ma secondo il quotidiano romano è incredibilmente concorso di colpa, mentre il fallo è evidente. I tre minuti di confusione di Fabbri terminano con il calcio di rigore in favore del Verona. Anche in questo caso: Darmian e Magnani sono davanti a lui, conferma che il problema è di concentrazione. Sul pallone arriva primo Magnani, Darmian finisce per colpire il piede destro del gialloblù. Possibile spiegazione: Magnani appoggia il destro e ritrova la posizione in equilibrio, solo dopo si butta a terra. Voto finale 4 per Fabbri, lo stesso per il VAR Nasca.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna