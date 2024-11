Inter-Venezia, Thuram e Bisseck da 5! Altri sotto 6, le pagelle – CdS

Inter-Venezia si è conclusa per 1-0 e non ha convinto a pieno la prestazione offerta dai nerazzurri. Le pagelle raccontano il match sul Corriere dello Sport.

POSITIVI – Inter-Venezia è stata una partita infinita e ha visto i nerazzurri vincere per 1-0 avvicinandosi alla vetta della classifica di Serie A. Solo un punto dal Napoli e domenica prossima ci sarà lo scontro diretto. Tante occasioni sprecate prima del gol di Lautaro Martinez, che si sblocca dopo 8 mesi a San Siro e decide il match prendendo 7 in pagella. Stesso voto per Yann Sommer, che fa due parate minimo da 3 punti. Federico Dimarco è il terzo 7 della squadra: ma che palla ha messo all’argentino per la rete?!

Inter-Venezia, tante insufficienze!

I BOCCIATI – Nonostante il dominio meneghino ci sono diverse insufficienze. La prima è quella di Marcus Thuram, che sbaglia di tutto davanti a Filip Stankovic meritando il 5 netto. Yann Bisseck rischia la frittata e viene salvato dal VAR, altro 5. Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan e Alessandro Bastoni prendono 5.5 e non arrivano alla sufficienza: troppo poco per i tre giocatori, qualche leggerezza eccessiva nel corso del match. Al 6 ci arrivano Benjamin Pavard, Piotr Zielinski e Stefan de Vrij, così come Simone Inzaghi. La vittoria è il minimo sindacale e fa notizia il mancato turnover.

fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia