Inter-Venezia, giusto annullare il gol di Sverko! La moviola – CdS

Inter-Venezia è stata e sarà ancora nelle prossime settimane la partita delle polemiche assolute. L’arbitro Maria Sole Caputi ha limitato al minimo i danni, la moviola del Corriere dello Sport.

MOVIOLA – Inter-Venezia ha creato polemiche su polemiche. Il SAOT prima, il VAR poi, hanno evitato il peggio nella partita vinta dai nerazzurri contro la squadra ospite arrivata quasi a pareggiare a San Siro al minuto 97. Il gol decisivo di Sverko è stato annullato dopo il cross arrivato dalla fascia sinistra. L’arbitro Maria Sole Caputi non lo ha però annullato a presa diretta, bensì dopo la chiamata degli assistenti ai monitor. Il braccio destro del difensore devia chiaramente sopra a Yann Bisseck verso la porta, giusto togliere la rete.

Inter-Venezia, il giudizio sugli altri episodi

GLI ALTRI EPISODI – In Inter-Venezia sono stati comunque tolti due rigori all’Inter. O meglio, uno poteva essere dato ma non è stato dato nel primo tempo. Pallone alto in area di rigore, Denzel Dumfries ha saltato in testa a Haps che ha toccato la palla con il braccio alto. Maria Sole Caputi ha fischiato fallo in attacco perché l’esterno ha la mano sulle spalle del giocatore avversario. La decisione è giusta, così come quella della ripresa. L’arbitro stava per fischiare rigore per la mano alta di Sverko sul tiro di Mehdi Taremi a botta sicura, ma il VAR ha fatto notare il fuorigioco di Marcus Thuram.

fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna