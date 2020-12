Inter-Vecino, come andrÃ  a finire? Le possibili ipotesi – SM

Inter-Vecino, come andrà a finire? Le possibili ipotesi – SM

Condividi questo articolo

Matias Vecino

Matias Vecino è considerato in uscita dall’Inter nel mercato di gennaio, ma si fa largo anche l’ipotesi che il centrocampista uruguagio possa anche restare fino a fine anno

Tra i giocatori dati in uscita dall’Inter nel mercato di gennaio c’è anche Matias Vecino. Il centrocampista uruguagio, da mesi assente a causa di alcuni problemi fisici, sta recuperando la condizione e presto potrebbe essee di nuovo disponibile per tornare in campo. L’ex Fiorentina è considerato ormai ai margini dei progetti di Antonio Conte, ma secondo “Sport Mediaset” potrebbe anche arrivare un colpo di scena come una permanenza per giocarsi le sue carte e provare a riprendersi il posto almeno fino alla fine della stagione.