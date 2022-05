Inter, valore rosa cresciuto rispetto a scorso anno: una sola delusione – TS

La stagione positiva dell’Inter si riflette anche sul lato economico: secondo Tuttosport, il valore della rosa nerazzurra è cresciuto. Non manca, però, una delusione

IN CRESCITA – L’Inter, in questa stagione, ha conquistato due trofei ed è in corsa per lo Scudetto. Viste le premesse estive, il lavoro di Inzaghi in questa stagione può essere considerato positivo. La bontà del lavoro svolto si riflette anche sulle quotazioni di mercato dei calciatori nerazzurri, cresciute nel corso della stagione: rispetto allo scorso anno infatti, scrive Tuttosport, la rosa nerazzurra ha acquisito 85 milioni in più di valore. Molti si sono confermati (Skriniar, Bastoni, Brozovic, Barella e Lautaro Martinez), altri hanno stupito (Dumfries e Calhanoglu). Una sola delusione, secondo il quotidiano, ovvero Joaquin Correa: l’argentino, complici gli infortuni, ha visto diminuire il suo valore di mercato.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini