Inter: valore economico in crescita. Ma Serie A lontana dalle big – GdS

“La Gazzetta dello Sport” analizza i valori dell’analisi di Kpmg (una rete di società specializzate in consulenza manageriale) della crescita dell’EV, enterprise value. Si tratta del valore totale dell’azienda incluso il suo debito nell’arco degli ultimi quattro anni. Valori molto incoraggianti per l’Inter, grazie al lavoro certosino di Suning. Ma le big di Serie A sono lontanissime dai vertici europei

ABISSO – Sarà la prima volta dall’inizio del XXI° secolo che il calcio farà un passo indietro. Il movimento aveva continuato a crescere persino nel 2008: quando il resto del mondo era stato investito dalla tempesta finanziaria. Un’espansione che soltanto il coronavirus riuscirà ad interrompere. La nuova ricerca di Kpmg, che calcola l’Enterprise Value, il valore d’impresa, dei 32 migliori club, l’élite del calcio europeo, racconta di una crescita per il quarto anno consecutivo, cioè da quando lo studio viene elaborato: +12% al 1° gennaio 2020 rispetto al 1° gennaio 2019. La cattiva notizia è che per la prima volta nella Top Ten delle società più pregiate non figura nessuna italiana. La Juventus, che era decima, scivola di una posizione, nonostante un aumento del 12%, del suo valore d’impresa. Più indietro, di qualche posizione, c’è l’Inter.

MAI IN PERDITA – Negli ultimi quattro anni, il valore d’insieme delle 32 società più importanti (Inter compresa) è cresciuto del 51%. Nello stesso periodo, l’indice azionario Euro Stoxx 50, che comprende i titoli delle cinquanta principali aziende dell’Eurozona, è salito invece soltanto del 13%. L’analisi Kpmg si basa su un algoritmo che tiene in considerazione dati e informazioni di carattere finanziario e non solo. I parametri base sono relativi alla redditività dei club, al loro potenziale calcistico, alla popolarità a livello social, al valore dei diritti televisivi e a quello di mercato dei giocatori. Ma si considerano anche i costi del lavoro e di gestione degli stadi. Rispetto all’anno scorso, Real Madrid e Manchester United hanno mantenuto le prime due posizioni, con un valore rispettivamente di 3 miliardi e 478 milioni e di 3miliardi e 342 milioni. Mentre il Barcellona ha scavalcato il Bayern Monaco al terzo posto, a quota 3 miliardi e 193 milioni.

IN CASA NOSTRA – La stabilità ai vertici di queste grandissime società deriva dalle caratteristiche peculiari dei singoli club. C’è chi punta forte sui risultati sportivi e chi invece gioca sulla crescita dei ricavi commerciali. In questa particolare classifica, si sta facendo strada l’Inter, seppur lontano dalle prime posizioni. Il club nerazzurro si trova al momento al 14° posto della classifica europea, guadagnando un solo scalino ma facendo registrare un aumento di valore record: più 42% in un anno. Soltanto Galatasaray e Paris Saint-Germain hanno fatto meglio. L’Inter si colloca al terzo posto anche fra i club maggiormente cresciuti nel quadriennio: un più 146% ottenuto grazie agli investimenti di Suning, allo sviluppo (+168%) delle entrate commerciali, all’esplosione sui social (+353%, primo posto assoluto nella crescita di followers, con la Juventus al terzo posto) e al contenimento del monte stipendi (dal 69% al 53% l’incidenza sul fatturato).

