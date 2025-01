Inter, quanto vale la vittoria di Praga? Ecco i ricavi attuali dalla Champions League!

Dopo la vittoria sul campo dello Slavia Praga, l’Inter aumenta i suoi ricavi dalla Champions League. Ecco a quanto ammonta il totale, alla settima giornata della prima fase della competizione.

QUESTIONI ECONOMICHE – La partecipazione alla Champions League è motivo di orgoglio per ogni club. Come lo è per l’Inter, che ormai da sette stagioni consecutive continua ad essere una delle protagoniste della competizione. Ma tra le motivazioni che spingono le squadre a lottare per continuare il percorso europeo non c’è solo la soddisfazione dei risultati sul campo. Al giorno d’oggi, infatti, è necessario guardare anche i ricavi economi e quelli che provengono dalla Champions League non possono che fare gola a società come l’Inter. Dopo la vittoria conquistata a Praga, dunque, non ci si può non domandare a quanto ammontano attualmente i ricavi della Champions League per l’Inter.

Inter, i ricavi dalla Champions League dopo la vittoria sullo Slavia Praga

SOMMA – A fare una stima, dopo la settima giornata della competizione, è Calcio e Finanza, che mette a disposizione i dati di cui è a conoscenza. Si parte dal bonus partecipazione, uguale per tutti i club, fissato a 18,62 milioni di euro. Si passa al premio ricavato dalla posizione in classifica, che attualmente vede l’Inter incassare 6,88 milioni di euro ma che potrebbe essere rivista ancora al rialzo. Vi è poi la quota europea e non europea, ovvero una nuova voce che unisce il valore del mercato dei diritti televisivi e il ranking storico/decennale. In questo caso l’Inter ottiene rispettivamente 24,02 e 7,36 milioni di euro.

TOTALE – Da non trascurare, infine, i ricavi provenienti dal campo. Le vittorie valgono 2,1 milioni e i pareggi 700mila euro. L’Inter, che finora ha totalizzato un pareggio, cinque vittorie e una sola sconfitta, sale a quota 11,2 milioni di euro. Il totale di queste cifre vede il club nerazzurro raggiungere 68,08 milioni di euro totali, con ancora l’ultima sfida della prima fase da disputare contro il Monaco.