Inter, vaccini per i calciatori: immunità entro fine agosto – CdS

L’Inter punta ad immunizzare tutti i calciatori presenti in rosa dal Coronavirus. Secondo il “Corriere dello Sport” lo staff medico nerazzurro sta organizzando le vaccinazioni dei calciatori

IMMUNITA’ – L’Inter si muove per le vaccinazioni dei calciatori presenti in rosa. Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, infatti, lo staff medico nerazzurro, guidato dal professor Volpi, si è mosso sin dai primi giorni di ritiro per fissare gli appuntamenti per la prima dose del vaccino a coloro i quali non sono stati colpiti dal Coronavirus. Esclusi i calciatori vaccinati con le rispettive nazionali e chi ha contratto la malattia negli ultimi 3-6 mesi (Handanovic, de Vrij D’Ambrosio). La situazione di questi ultimi verrà monitorata nei prossimi mesi con test sierologici.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport.