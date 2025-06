Inter verso gli USA: con Chivu c’è il nuovo staff. Dirigenza a metà!

Tutto pronto per la partenza verso gli USA. L’Inter viaggia in direzione Mondiale per Club: a Malpensa c’è anche il nuovo staff di Cristian Chivu e parte della dirigenza.

SPEDIZIONE AMERICANA – Inizia un nuovo capitolo della lunga e intensa stagione 2024/2025 dell’Inter. Questa mattina i nerazzurri si sono ritrovati a Milano Malpensa, dove alle ore 11.00 hanno preso il volo con destinazione USA. Lì, negli Stati Uniti, sono attesi dal nuovo format del Mondiale per Club, che sarà il primo banco di prova della nuova – anche se ancora incompleta – squadra di Cristian Chivu.

Inter verso il Mondiale per Club col nuovo staff di Chivu

I PRESENTI – Tanti i volti nerazzurri pizzicati dalle telecamere in aeroporto. Ma, oltre ai tanti calciatori, sono comparse anche altre figure importanti che seguiranno la squadra in America e, poi, in tutto il cammino della prossima stagione. Si tratta del nuovo staff di collaboratori di Chivu, che nel frattempo attende l’ufficialità dell’arrivo del suo vice allenatore, individuato nella persona di Aleksandar Kolarov. Insieme alla squadra e ai preparatori, anche Dario Baccin è comparso a Malpensa. Attualmente è lui l’unico dirigente che accompagna l’Inter al Mondiale per Club. Il Presidente Giuseppe Marotta e il suo braccio destro Piero Ausilio, invece, dovrebbero raggiungere gli USA tra domani e venerdì.