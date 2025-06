Inter pronta alla partenza per gli USA! Per Chivu l’imperativo resta ‘vincere’

di CL’Inter ha svolto il suo secondo allenamento con Cristian Chivu sulla propria panchina. I nerazzurri partiranno domani 11 giugno per il Mondiale per Club, con un obiettivo ben chiaro in mente.

IL PUNTO – L’Inter di Cristian Chivu è pronto per la prima grande tappa di questo nuovo, e ambizioso, percorso. Come raccontato dall’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, il tecnico rumeno è costantemente al lavoro per preparare al meglio il prossimo Mondiale per Club, pur consapevole dello scarso tempo a sua disposizione: «La giornata è finita, dentro è rimasto solo Chivu per preparare i primi impegni del Mondiale per Club. C’è una competizione da giocare al meglio, il 18 giugno ci sarà la prima gara da disputare per i nerazzurri. Domani c’è la partenza per Los Angeles, di fatto inizierà così l’avventura americana. Chivu lo sa, è abituato al significato di indossare la maglia dell’Inter o guidare la squadra nerazzurra: l’imperativo è sempre quello di vincere. Il Mondiale per Club può servire a creare distanza rispetto alle sensazioni negative derivanti dalla sconfitta col PSG».

Inter di Chivu pronta a partire per gli USA. Gli obiettivi non cambiano, nonostante la svolta in panchina!

LA CONVINZIONE – Paventi ha poi proseguito: «Il lavoro di Chivu è fatto con pochi calciatori, alcuni lavorano a parte. Si è visto uno dei nuovi acquisti, Luis Henrique, che ha preso il primo contatto con il mondo Inter. I nerazzurri vogliono rinnovare vari reparti nell’ottica del ringiovanimento del Club. L’Inter dovrà farsi trovare pronta all’inizio della nuova stagione, con i nerazzurri che proveranno a lottare per lo scudetto».