Inter-Urawa, il programma della vigilia. Un recupero per Chivu

Domani sera alle ore 21 italiane l’Inter giocherà contro l’Urawa Red Diamonds, squadra giapponese. Sport Mediaset definisce il programma della vigilia per i nerazzurri.

VIGILIA – L’Inter si trova già davanti ad un bivio negli Stati Uniti. I nerazzurri hanno l’obbligo di vincere il prossimo match per provare a qualificarsi per gli ottavi di finale della competizione. Senza i tre punti c’è il rischio eliminazione, Angiolo Radice ha fatto il riassunto della giornata odierna per Sport Mediaset: «A Seattle comincerà la seconda fase del Mondiale per Club dell’Inter, che giocherà con l’Urawa Reds e contro il River Plate nel giro di pochi giorni. Oggi ci sarà l’allenamento di rifinitura e arrivano buone notizie per Cristian Chivu. Pio Esposito si candida ad una convocazione per la prossima partita, ha cominciato ad allenarsi con i compagni. L’allenatore perciò avrà una chance in più nel reparto offensivo dove non ci sarà invece Thuram. Non ce la fa a recuperare dall’affaticamento muscolare, ne avrà per qualche giorno. Durante questa giornata il programma è molto intenso: parleranno Pavard, Carlos Augusto e Sommer. Nella notte ci sarà infine la conferenza stampa di Chivu. La partita con l’Urawa Reds sarà decisiva per la qualificazione al prossimo turno del Mondiale per Club»