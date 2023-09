Inter, uno nel Team Of The Week dei primi 5 campionati d’Europa!

L’Inter di Inzaghi ha conquistato tre vittorie su tre in questo avvio di campionato, convincendo anche dal punto di vista del gioco. Tanti i nerazzurri che si stanno mettendo in mostra, ma uno di loro secondo il noto sito di statistiche WhoScored merita di stare nella squadra della settimana dei primi cinque campionati in Europa

NE BRILLA UNO – L’Inter di Simone Inzaghi sta certamente brillando in questo avvio di stagione, in attesa del derby del 16 settembre contro il Milan. Tanti i nerazzurri che si stanno mettendo in mostra ma secondo WhoScored, noto sito di statistiche calcistiche, ce n’è uno che merita un riconoscimento speciale, ovvero Alessandro Bastoni. Il giovane difensore infatti è stato inserito nella squadra della settimana dei primi cinque campionati europei: è l’unico interista e l’unico giocatore della Serie A presente. Ecco l’undici scelto:

(3-4-3): Nubel (Stoccarda); Koundé (Barcellona), Zouma (West Ham), BASTONI (INTER); Sané (Bayern Monaco), Maddison (Tottenham), X. Simons (Lipsia), M. Solomon (Tottenham); Ferguson (Brighton), Boniface (Bayer Leverkuse), Son (Tottenham)