L’Inter si unisce al cordoglio per scomparsa di Toscani: «Grandissimo interista»

L’Inter ha espresso il suo cordoglio per la morte di Oliviero Toscani, entrato nella storia del nostro Paese come uno dei più grandi fotografi italiani di sempre, nonché un interista nel midollo.

IL MESSAGGIO – L’Inter si unisce alle voci commosse per la scomparsa di Oliviero Toscani, fotografo interista morto nella giornata di oggi, 13 gennaio. Il club nerazzurro ha postato un messaggio sul proprio account X in segno di riconoscenza per quello che Toscani è stato per il nostro Paese: «Uno dei fotografi più amati e rivoluzionari, un riferimento per la sua epoca. Attraverso i suoi scatti ha raccontato passioni, sentimenti e culture. È stato un grandissimo interista: non una scelta, ma una filosofia. ‘È il destino: l’Inter è sorprendente, è una fidanzata alla quale vuoi sempre bene’».

Inter e suo cordoglio per Toscani

IL RICORDO – L’Inter ha proseguito così il suo messaggio: «Ha scattato per Inter foto storiche, come quella celebrativa per il Centenario del Club. Ha tifato, in maniera passionale e profonda. Lo ricordiamo con affetto e ammirazione. Esprimiamo il cordoglio per la sua scomparsa e la vicinanza alla sua famiglia in questo momento di dolore. Inter-News si unisce alla società nerazzurra nell’esprimere il proprio cordoglio per la morte di Toscani, pronunciando la sua vicinanza alla famiglia del fotografo interista».