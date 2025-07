Inter Under 23, subito un regalo per Vecchi: in arrivo una stellina – TS

L’Inter Under 23, che nelle prossime settimane annuncerà Stefano Vecchi come nuovo allenatore, nella prossima stagione giocherà per la prima volta in Serie C. Farà parte della squadra anche una promettentissima stellina argentina classe 2009.

UNDER 23 – Sono giorni importanti anche per la formazione e la definizione dell’Inter Under 23, che militerà per la prima volta nel campionato di Serie C. Da lunedì, inizieranno gli allenamenti in vista della prossima stagione e la squadra sarà allenata da mister Stefano Vecchi. L’allenatore, ormai ad un passo (leggi l’esclusiva di Inter-News.it), verrà presentato una volta in cui avverrà la formalizzazione dell’iscrizione della squadra in Lega Pro. Praticamente tra una decina di giorni. Ma il club nerazzurro si prepara a regalare all’allenatore ex Vicenza già un giocatorino niente male: ossia il trequartista Lucas Scarlato. In Argentina ne parlano un gran bene.

Scarlato per l’Inter Under 23: può crescere con Vecchi

TALENTO – Come sottolinea Tuttosport, soprannominato “Pipa”, Scarlato è una stella dell’Under 17 del suo Paese, può agire anche come regista. Tra i suoi idoli Aimar e Ortega, per un calciatore che oltre ad avere una tecnica invidiabile non disdegna garra, pressing e recupero palla. Scarlato si farebbe subito le ossa in Serie C. Occhio pure ai ragazzi della Primavera, ad esempio Thomas Berenbruch potrebbe già fare il salto in Serie B (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport – s.t.