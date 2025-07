Inter Under 23, ritiro in 2 location e due date da cerchiare in rosso – CdS

Ieri è partita la prima stagione dell’Inter Under 23, la seconda squadra nerazzurra che diventerà ufficiale, con tanto di comunicato, nei prossimi giorni. L’allenatore è Stefano Vecchi e il ritiro si farà in due location. Al momento è Appiano Gentile.

LA PARTENZA – Ieri è partita la stagione dell’Inter Under 23, che nella prossima stagione militerà per la prima volta in Serie C. Ancora manca la comunicazione ufficiale, ma è solamente questione di giorni. Come riferisce il Corriere dello Sport, ancora non è ufficiale la partecipazione al prossimo campionato di Serie C, ma manca solo un ultimo passaggio tecnico che verrà completato nel giro di pochi giorni. E, a quel punto, verrà pure comunicato il nome definitivo della squadra. In ogni caso, non si andrà oltre venerdì 25, visto che in quella data verrà comunicata la composizione dei tre gironi del campionato. Intanto, ieri, la squadra si è riunita agli ordini di Stefano Vecchi, per lui si tratta di un ritorno all’Inter.

L’Inter Under 23 tra ritiri e primi incontri ufficiali

TAPPE – Per quanto riguarda il ritiro dell’Inter Under 23, la prima settimana si terrà ad Appiano Gentile, poi scatterà invece il ritiro a Riscone di Brunico, dove si metterà a disposizione anche chi era aggregato alla prima squadra per il Mondiale per club. L’esordio ufficiale avverrà il 17 agosto nella Coppa Italia di Serie C, mentre una settimana dopo è atteso il debutto in campionato.

Fonte: p.gua.