Inter Under 23, ci siamo: progetto ambizioso per il futuro! Due step

L’Inter compie i primi passi verso il futuro e ufficializza la seconda squadra per la prossima stagione. Il club nerazzurro diventa così il quarto in Italia ad aggiungere l’Under 23 al proprio progetto.

IL PUNTO – Nel corso della conferenza stampa successiva all’Assemblea dei Soci, Beppe Marotta ha confermato che la formazione Under 23 dell’Inter prenderà parte al campionato di Serie C a partire dalla stagione 2025/2026. Un progetto innovativo e strategico volto a creare un ambiente ideale per la crescita di giovani talenti, permettendo loro di maturare e affinare le proprie qualità. In questo contesto, i ragazzi potranno essere monitorati dallo staff tecnico della prima squadra interista e dimostrare le loro capacità in un campionato competitivo, dove poter crescere a livello tecnico e caratteriale senza la pressione del grande palcoscenico.

LA SEDE – Scartata l’ipotesi Breda di Sesto San Giovanni, Monza (U-Power Stadium) emerge come la principale candidata per la possibile sede dei futuri talenti dell’Inter non solo grazie allo stadio rinnovato per il campionato di serie A, ma anche per la vicinanza a Milano. Successivamente, la dirigenza passerà alla guida tecnica che negli scorsi mesi vedeva in pole Christian Chivu prima del suo approdo sulla panchina del Parma a seguito dell’esonero di Pecchia.

Inter Under 23 in Serie C: dalla Serie A per crescere un modello

IL DATO – Analizzando i progressi delle prime squadre di Serie A che hanno iscritto una formazione Next Gen al campionato di Serie C, emerge come lo sviluppo di un laboratorio di talenti abbia un impatto significativo sul calcio italiano. Questo modello non solo stimola le altre società a investire nella crescita dei giovani, considerato il vero tallone d’Achille del nostro campionato, ma si rivela anche strategico per il rafforzamento della prima squadra.