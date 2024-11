Inter Under 23, Moratti fa scuola: precedenti! Oggi pronti in 4 – TS

Nella stagione che verrà l’Inter farà partire il progetto dell’Inter Under 23, ossia la seconda squadra. Già quattro prestiti sono pronti per giocarci. E c’è il precedente targato Massimo Moratti che fa scuola.

AVANTI – Il progetto dell’Inter Under 23 sarà praticamente pronto in primavera. Il club lo sottoporrà poi alla Federcalcio per prendere il posto di un possibile slot mancante nella composizione del prossimo campionato di Serie C. Praticamente, i nerazzurri seguiranno lo stesso iter già effettuato dal Milan l’anno passato. Come già ribadito nelle scorse ore, lo stadio e il campo di allenamento sarebbero già pronti e definiti, così come alcuni giocatori che ne faranno parte. Tra questi anche Tomas Palacios, scrive Tuttosport. Il progetto giovane in realtà in casa Inter l’ha introdotto per la prima volta Massimo Moratti e importante fu il salvataggio dello Spezia. L’ex patron, infatti, salvando dal fallimento il club ligure, mandò diversi giovani interisti per giocare e farsi le ossa: tra i quali Alex Cordaz, Hernan Dellafiore, Nicola Beati, Nicola Napolitano e Riccardo Meggiorini. Il tutto coadiuvato da Piero Ausilio e dall’allora AD Ernesto Paolillo. Oggi si va avanti per questa strada.

Inter Under 23, quattro giovani in prestito pronti per giocarci

GIOVANI IN PRESTITO – Ausilio, restando agli ultimi anni, ha mandato in prestito diversi giovani a giocare come Oristanio e Filip Stankovic al Volendam, e oggi entrambi al Venezia. Il secondo è ancora di proprietà dell’Inter. In estate, sono partiti Kamate (direzione AVS), Aleksandar Stankovic (al Lucerna), Akinsanmiro (alla Sampdoria) e Franco Carboni (sempre al Venezia). Questi quattro sarebbero già pronti, conclude Tuttosport, per far parte del progetto dell’Inter Under 23.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino