Inter Under-23, il progetto è realtà! Arriva l’assist dalla… Serie C – CdS

Il progetto giovani prima che dalla Prima Squadra inizierà dalle retrovie in casa nerazzurra. L’Inter Under-23 è realtà e l’assist arriva direttamente dalla Serie C. Il racconto del Corriere dello Sport.

ASSIST – Ieri sono definitivamente conclusi tutti i campionati professionistici del calcio italiano. Il Pescara ha battuto ai calci di rigore la Ternana all’Adriatico e ha conquistato la Serie B con Silvio Baldini sulla panchina. In casa Inter si guarda a queste partite, ma soprattutto si guarda alle società in grado di iscriversi o meno al prossimo campionato di Lega Pro. Molte realtà sono a rischio, una ha ufficializzato tramite comunicato l’incapacità di partecipare.

PROGETTO – La Spal non sarà in grado di giocare il campionato di Serie C e per questo non si iscriverà al campionato. Ciò vuol dire che si libera un posto che verrà concesso subito all’Inter-Under 23. Secondo le regole della Lega e la classifica dei ripescaggi i nerazzurri occupano la prima posizione e hanno la priorità rispetto agli altri club. L’Under-23 del club meneghino sarà quindi la quarta in Italia dopo Juventus, Milan e Atalanta. L’allenatore sarà Stefano Vecchi, un vecchio cavallo di ritorno. Andrissi sarà il direttore sportivo, la squadra giocherà infine all’U-Power Stadium di Monza.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia