Inter Under-23, Avitabile: «Emozione indescrivibile. Impaziente di iniziare!»

Nei giorni scorsi l’Inter Under-23 ha ufficializzato l’acquisto di Tommaso Avitabile, giovane terzino reduce dall’esperienza in Serie D col Ciliverghe. Queste le prime parole del calciatore, entusiasta di iniziare sotto la guida di Stefano Vecchi.

CARATTERISTICHE – Tommaso Avitabile, intervistato da Inter TV, ha comunicato tutta la sua emozione nell’intraprendere questa nuova avventura insieme all’Inter Under-23: «Appena arrivato c’è stato subito un grande impatto. Sono rimasto subito contento, è un’emozione indescrivibile e non vedo l’ora di iniziare quest’avventura. La mia caratteristica fondamentale, che posso dire che mi contraddistingue, è la velocità. Sono abituato ad andare molto nello spazio e a correre tanto».

ESPERIENZA – Tommaso Avitabile prosegue: «Quella dello scorso anno in Serie D è stata la mia prima esperienza tra i grandi e sono molto felice. Mi porto dietro un po’ di esperienza, ho appreso tanto anche per quanto riguarda il gruppo. Lavorare con mister Vecchi? Nel percorso di crescita è uno step aggiunto, lui è un allenatore importante e non vedo l’ora di lavorare con lui proprio perché penso possa insegnarmi tanto».