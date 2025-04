Inter, un’arma in più! Dietro c’è tanto lavoro – CdS

In vista della sfida contro il Bologna, l’Inter proverà a mettere in difficoltà gli emiliani con la specialità della casa: i goal da calcio d’angolo.

CORNER – Contro il Bayern Monaco, scrive Corriere dello Sport, è arrivata l’ultima dimostrazione pratica di come l’Inter sia pericolosa dai calci piazzati. Sommando tutte le competizioni, per l’Inter sono già arrivati 16 goal dalla bandierina. Due in Champions League, due in Coppa Italia, uno in Supercoppa e 11 in serie A. E c’è da dire, che quelli arrivati in Europa sono valsi il pass per la semifinale contro il Barcellona. Prima Dimarco ha ispirato il goal di Lautaro Martínez e poi Çalhanoğlu a pizzicato Pavard al posto giusto per il 1-2 momentaneo. E in Serie A l’Inter continua avere il monopolio dei calci di rigore: 11 goal arrivati direttamente dalla bandierina, a seguire c’è il Parma quota otto mentre il Napoli solo a cinque reti su calcio d’angolo.

Inter, non solo stazza fisica! Dietro c’è il lavoro di Inzaghi

LAVORO – Anche nella sfida contro il Bologna, l’Inter proverà a sfruttare quest’arma più che molto spesso ricorda il corriere ha regalato all’Inter punti importanti. Con questa specialità dei calci d’angolo, l’Inter tra tutte le competizioni ha mandato assegno ben 19 giocatori diversi. L’unico a cui manca il goal è Francesco Acerbi. I goal e le marcature da calcio d’angolo, non sono solo una questione di centimetri ma di un lavoro costante e dettagliato di Simone Inzaghi. Negli ultimi quattro anni, il tecnico piacentino ha saputo impostare né calciatori dei movimenti ben precisi da effettuare in area di rigore: adesso si raccolgono i frutti.