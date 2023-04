Inter, un’altra sconfitta in campionato che mette a rischio il futuro – TS

L’Inter cade ancora in campionato dopo una prestazione altisonante in Europa. La sconfitta col Monza, spiega TuttoSport, getta numerose ombre sul futuro

ALTRA CADUTA – Il gol di Caldirola condanna l’Inter all’undicesima sconfitta in campionato. La squadra di Inzaghi ancora una volta inciampa in Serie A, per la terza volta consecutiva in casa, fallendo inoltre il possibile aggancio al Milan, che nel pomeriggio aveva pareggiato a Bologna. Oggi la Roma in caso di successo contro l’Udinese potrebbe volare a più 5, lasciando così le due milanesi a scornarsi per l’ultimo posto al sole, sempre che l’Atalanta non vinca domani a Firenze, raggiungendo i nerazzurri. Pensare che la partecipazione alla prossima Champions League possa passare dalla vittoria della Coppa rimane un sogno.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini