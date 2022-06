Inter, una cosa è certa: chi passa da qui o non vuole andarsene o si pente

L’Inter rimane, i giocatori passano. Questo è un po’ il mantra che molti tifosi ripetono sempre quando un calciatore dice addio oppure smette. E questa è la pura verità se uno ci fa caso.

SENSAZIONE – Vedi l’Inter e piangi, sia quando vai via sia quando ci sei dentro. Ok, un proverbio un po’ azzardato ma comunque questo è: quando viene all’Inter ci stai bene, se lasci, te ne penti e vorresti tornare. Vi suona familiare questa situazione? Esatto, è quello che sta accadendo a Romelu Lukaku. All’Inter Big Rom era un re, amato e coccolato da tutti. Al Chelsea un pesce fuor d’acqua, non visto dal tecnico e massacrato dalla stampa locale. Ma non solo Lukaku. Tutti i calciatori in rosa, da Lautaro Martinez ad Alessandro Bastoni arrivando pure a Skriniar, nessuno vuole cambiare aria. Perché? Perché all’Inter si sta bene, il livello è alto, la società è presente in tutte le sue figure e i tifosi sono unici. Ecco perché nessuno vuole lasciare il nerazzurro. E chissà se anche Lukaku, giorno dopo giorno, ha capito l’importanza di questa società.