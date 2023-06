Inter, un giocatore nella top 11 della Serie A. Anche una riserva

EA Sports e Lega Serie A hanno comunicato l’EA Sports Fifa 23 Team of the Season. Presente nella top 11 del campionato per il videogioco un calciatore dell’Inter, anche una riserva.

MIGLIORI – EA Sports e Lega Serie A hanno comunicato l’EA Sports Fifa 23 Team of the Season. La stagione di alti e bassi dell’Inter influisce sulla bassa presenza di calciatori nerazzurri nella formazione. Tanto Napoli visto lo Scudetto vinto già da tempo in modo meritato. I primi undici sono: Wojcech Szczesny; Giovanni Di Lorenzo, Gleison Bremer, Minjae Kim, Theo Hernandez; Sandro Tonali, Adrien Rabiot, Nicolò Barella; Kvicha Kvaratskhelia, Rafael Leao, Victor Osimhen. Tra le riserve presenti invece Chris Smalling, Gabriel Strefezza, Lautaro Martinez e Paulo Dybala.

Fonte: legaseriea.it