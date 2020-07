Inter, un anno dopo Conte Ã¨ ancora un cantiere: riscatto in Europa? – SM

Inter, un anno dopo Conte è ancora un cantiere: riscatto in Europa? – SM

Un anno fa Antonio Conte diventava ufficialmente allenatore dell’Inter. Il progetto nerazzurro è ancora un cantiere aperto, ma l’occasione Europa League fa gola per riscattare un campionato al di sotto delle aspettative

L’analisi odierna di “Sport Mediaset” sul momento dell’Inter si concentra sul fatto che esattamente un anno fa Antonio Conte diventava il nuovo allenatore dei nerazzurri. Dopo un anno il bilancio non sembra essere totalmente positivo, il campionato nonostante una qualificazione alla Champions mai in discussione non sembra essere stato all’altezza e la missione non è ancora riuscita. Lo stesso Conte del resto non ha mai nascosto di avere bisogno di tempo e la fiducia nel futuro è ancora piena in società. Il cantiere è ancora aperto e in agosto c’è la ghiotta occasione di cercare riscatto in Europa League.