Inter, un altro record Mondiale: mai così tanti gol in finale! I nomi e l’attesa

L’Inter, oltre ad avere sempre almeno un suo giocatore in finale Mondiale dal lontano 1982 (vedi articolo), può vantare anche un altro record: mai nessun club ha portato così tanti gol alla Coppa del Mondo. Insegue un’altra italiana

GOL MONDIALI – L’Inter è nella mega lista delle quarantadue squadre di club, di dodici diverse nazioni, che possono vantare almeno un marcatore in finale Mondiale. La notizia però è che nessun’altra squadra ha portato lo stesso numero di gol dell’Inter: ben otto. Subito dietro i nerazzurri, al secondo posto, c’è la Juventus con sei gol mentre il Milan è fermo a uno.

Inter, quanti gol in finale Mondiale: da Boninsegna a Perisic sperando in Lautaro Martinez

L’Inter al Mondiale può vantare ben otto gol nelle finali come nessun altro club. Al secondo posto c’è la Juventus con sei reti. Ma chi è stato il primo calciatore nerazzurro ad andare in gol nella finalissima? Presto detto: Boninsegna in occasione del momentaneo 1-1 prima del poker del Brasile nel 1970 a Città del Messico. Nel 1982 toccherà ad Altobelli con la rete del 3-0 contro la Germania nel trionfo dell’Italia di Bearzot. Dopo gli italiani, due tedeschi: Rummenigge andò a segno nella finale del 1986 contro l’Argentina, che poi vinse 3-2. Poi Brehme nel Mondiale che si disputò in Italia mise a segno l’1-0 decisivo all’Olimpico, sempre contro l’Argentina. Nel 2002 ci pensa Ronaldo con la doppietta che valse il quinto Mondiale della storia del Brasile. I gol nerazzurri più recenti sono invece quelli di Materazzi nel 2006 nella finale Mondiale contro la Francia e quello di Perisic nella finale del 2018 sempre contro i Bleau, poi diventati Campioni del Mondo. Lautaro Martinez ha l’occasione di migliorare lo score domenica contro la Francia di Mbappe.