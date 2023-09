Inter, un altro ex tra i candidati ai The Best FIFA Awards: ecco chi è!

L’Inter continua a ricevere gratificazioni riguardo alla scorsa edizione di Champions League dove si è classificata seconda alle spalle del Manchester City. Nei candidati ai The Best FIFA Football Awards 2023, oltre a Inzaghi e Brozovic, c’è anche un altro ex

CANDIDATO – L’Inter nella scorsa edizione di Champions League ha stupito tutti raggiungendo la finalissima, poi persa contro il Manchester City. Proprio per questo nei candidati ai principali premi calcistici il nome di qualche interista o ex interista non manca mai. Nei The Best FIFA Football Awards 2023, oltre alle candidature di Simone Inzaghi come miglior allenatore e Marcelo Brozovic miglior giocatore maschile, è presente anche quello di André Onana nei candidati a miglior portiere. Il camerunense, ora numero uno del Manchester United, dovrà vedersela con Yassine Bounou (Siviglia-Al Hilal/Marocco), Thibaut Courtois (Real Madrid/Belgio), Ederson (Man City/Brasile) e Marc-André ter Stegen (Barcellona/Germania).