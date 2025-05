Ultras Inter: «La nostra linea è chiara, nessuno ci può vietare di andare a Monaco»

L’Inter per la finale di Monaco contro il Paris Saint-Germain avrà a disposizione 18.000 biglietti , come previsto dalla UEFA. Gli ultras dell’Inter rischiano di rimanere fuori dai giochi.

ULTRAS – L’Inter nelle prossime ore dovrà risolvere il rebus biglietti legato al tifo organizzato. Intanto uno storico capo ultras ha parlato con fermezza davanti alla sede del club, esprimendo il malcontento per la gestione della trasferta di Champions League a Monaco. Secondo il tifoso la società aveva chiesto al tifo organizzato di sostenere la squadra fin dal fischio d’inizio contro il Barcellona, nonostante ci fosse da parte dei tifosi la volontà di protestare. Sebbene ci fossero questi presupposti, gli ultras hanno continuato a supportare l’Inter fino alla fine della partita. Il capo ultras spiega il suo dissenso: “La verità è che non gliene frega nulla, questa è la situazione“, ha dichiarato, evidenziando il disinteresse percepito da parte della dirigenza nei confronti del tifo organizzato. Ha inoltre ribadito che la Curva Nord ha sempre avuto una posizione chiara e determinata: “La nostra linea la sappiamo“, ha affermato.

Ultras Inter: il tifo organizzato grida a -5 dalla finale

MALESSERE – L’Inter in questo momento non può permettersi cali di tensione o distrazioni. In merito alla finale di Champions League a Monaco, Il capo ultras ha dichiarato con decisione: “Nessuno può proibirci di andare a Monaco e di vedere la finale“. Ha invitato tutta la tifoseria organizzata a far sentire la propria voce, esortando a non lasciare che la passione per l’Inter venga limitata: “Ora tiriamo fuori la voce. Vi dico le cose come stanno“. Queste parole riflettono il profondo malessere della Curva Nord nei confronti della gestione attuale e la determinazione a non essere esclusi dal grande appuntamento che aspetta l’Inter e i tifosi nerazzurri.