Inter, ultima spiaggia con Udinese: avversario peggiore per un motivo – TS

L’Inter oggi dovrà vedersela contro l’Udinese, dopo lo stop imprevisto contro il Bologna. Secondo TuttoSport, i bianconeri allenati da Gabriele Cioffi sono oggi l’avversario peggiore da poter incontrare.

CREDERCI – Non è la prima volta che l’Inter ha a che fare con questo bivio. Dopo il brutto scivolone di mercoledì a Bologna, la sensazione forte è quella di ultima spiaggia. Perché vero che il Milan giocherà prima (alle 15) e un’eventuale non vittoria rimetterebbe tutto in discussione, ma allo stesso tempo i nerazzurri dovranno vedersela contro l’Udinese. Come il Bologna, i bianconeri stanno bene e lo hanno dimostrato anche nell’ultima partita – ironia della sorte -, contro la Fiorentina. I friulani non hanno praticamente nulla da perdere, ecco perché ad oggi sono l’avversario peggiore. La partita contro il Bologna non può e non deve essere come il derby perso in rimonta in campionato, adesso non c’è più tempo neanche di fare calcoli.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini