Inter, ultima fase per gli abbonamenti: aperta anche la vendita libera!

Entra nell’ultima fase la vendita degli abbonamenti in vista della prossima stagione dell’Inter. Si apre infatti la vendita libera: a disposizione tutti i posti non confermati dagli abbonati nella stagione 2019-2020.

VENDITA LIBERA -Dopo le fasi di conferma dedicate agli abbonati della stagione 2019-2020 e agli iscritti alla waiting list, si è ufficialmente aperta oggi l’ultima fase di vendita degli abbonamenti in casa Inter. Nello specifico dalle 10:30 di oggi, con tutti i posti non confermati a disposizione. Per poter sottoscrivere l’abbonamento è necessario essere in possesso della tessera SiamoNoi.

Fonte – Inter.it