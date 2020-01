Inter, ufficializzata la partnership con Carimi Srl. I dettagli

Condividi questo articolo

Il club nerazzurro ha ufficializzato, sul proprio sito, l’accordo di partnership con la Carimi Srl, diventata Official Electrical Partner dell’Inter.

CRESCERE – L’Inter rende ufficiale la stipula di un accordo di partnership con la società Carimi Srl, leader nella progettazione e realizzazione di impianti elettrici e tecnologici. L’azienda diventa dunque Official Electrical Partner dei nerazzurri per la stagione 2019/2020. “La partnership rappresenta l’unione tra due realtà che costituiscono un’eccellenza nei rispettivi settori e che sono legate da obiettivi comuni quali lo sviluppo e la crescita attraverso l’innovazione. È stata formalizzata oggi nell’HQ nerazzurro alla presenza del CEO Corporate di FC Internazionale Milano Alessandro Antonello e dell’Amministratore Delegato di Carimi Devis Russo“.

SODDISFAZIONE – A margine dell’evento, Devis Russo ha commentato così la stipula ufficiale dell’accordo: “Sono molto orgoglioso di aver intrapreso questa partnership con una società di rilievo internazionale che per me come per molti tifosi rappresenta un simbolo. Il coinvolgimento come Official Partner è per noi di Carimi la dimostrazione che l’affidabilità dei nostri servizi ci ha sempre contraddistinto nel settore. Il nostro impegno è costantemente rivolto al miglioramento, attivando nuovi progetti all’avanguardia come l’impiego di Green Energy. Questa collaborazione apporterà un notevole valore aggiunto ad entrambe le società”

Fonte: inter.it