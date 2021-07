Inter, ufficiale l’inizio del ritiro: Cordaz il primo ad arrivare – Sky

L’Inter è tornata a sudare per la prima volta con i nerazzurri che hanno iniziato il loro ritiro precampionato ad Appiano Gentile (vedi articolo). Da fuori il centro sportivo ha fatto un po’ il resoconto della mattina l’inviato di Sky Sport, Matteo Barzaghi.

CORDAZ IN PRIMA FILA – Inter, parte oggi ufficialmente la nuova stagione con il ritiro alla Pinetina. I giocatori hanno piano piano raggiunto Appiano Gentile con le loro macchine. Non presente la dirigenza impegnata in sede per delle novità societarie (Consiglio d’Amministrazione straordinario). Il primo ad arrivare ad Appiano Gentile è stato il nuovo acquisto Alex Cordaz e poi via via sono arrivati tutti i restanti giocatori della prima squadra con le loro macchine. Tutti tranne Aleksandar Kolarov, sceso da un taxi e forse arrivato direttamente dall’aeroporto. Presenti anche i giocatori che potrebbero lasciare l’Inter come Radja Nainggolan ma anche Eddie Salcedo e Federico Dimarco, il cui futuro è incerto. Su Dimarco ieri il nuovo tecnico Simone Inzaghi ha speso ottime parole sottolineandone la crescita e le qualità. Inzaghi non è arrivato oggi visto che era già qui dopo la conferenza di ieri mentre non è presente la dirigenza nelle figure di Beppe Marotta e Piero Ausilio che invece sono impegnati in un consiglio straordinario del Cda.

Fonte: Sky