Inter-Udinese, spazio ai ‘dinosauri‘! Inzaghi e l’esperienza – TS

La partita tra Inter e Udinese sarà molto particolare per Simone Inzaghi. Tra assenze per infortuni e squalifiche sarà obbligato tutti i ‘dinosauri‘ a disposizione, o meglio quasi. Un dato da Tuttosport.

AVVERSARI – Simone Inzaghi non ha paura con questi giocatori, si fida al 100% e li farà giocare tutti nella partita tra Inter e Udinese. I friulani sono una squadra fisica, difensiva e forte in ripartenza con la sua velocità. In questa stagione hanno saputo far male alle big molto spesso e la classifica racconta di una grande sorpresa. Per tali motivi i nerazzurri non si porteranno la vittoria da casa, ma dovranno impegnarsi e superare l’ostacolo complicato sul percorso.

Inter-Udinese, i dinosauri di Inzaghi dal 1′!

DINOSAURI – Il dato particolare di Inter-Udinese riguarda quattro calciatori che inizieranno dal primo minuto la partita. Yann Sommer, Francesco Acerbi, Henrikh Mkhitaryan e Matteo Darmian: tutti superano i 30 anni ampiamente, insieme fanno 144 anni, eppure giocheranno titolari e avranno il compito di trascinare i compagni alla vittoria. Inzaghi non ha preoccupazioni, sa che in questo momento dell’anno conta molto di più la testa che il fisico. E dalla panchina tornerà Marko Arnautovic, che sarà una carta a gara in corso almeno con l’Udinese. L’austriaco, uno dei pochi testimoni del Triplete, prenderà il posto da titolare con il Milan in Coppa Italia.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino