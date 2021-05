Inter-Udinese, spazio a Ranocchia: sarà l’ultima in nerazzurro?

Inter-Udinese di domani sarà la chiusura del campionato vinto dai nerazzurri. Al termine della partita Samir Handanovic solleverà la coppa dello scudetto, ma in campo con la fascia di capitano potrebbe scendere Andrea Ranocchia: passo di addio in nerazzurro?

Domani pomeriggio l’Inter scenderà finalmente in campo per la sfida contro l’Udinese per l’ultima giornata di campionato. Al termine della partita ci sarà la festa scudetto con la cerimonia di premiazione della squadra che ha riportato il tricolore nella Milano nerazzurra dopo undici anni. A sollevare la Coppa ci sarà il capitano Samir Handanovic, ma probabilmente il capitano in campo sarà un altro. Antonio Conte farà turn-over e, secondo le ultime voci della vigilia, il portiere titolare dovrebbe essere Radu. La fascia da capitano finirà quindi sul braccio di Andrea Ranocchia, ancora titolare al posto di Stefan de Vrij al centro della difesa. Sarà una partita particolare per il difensore umbro, in scadenza di contratto e ufficialmente all’ultima partita con la maglia dell’Inter. Al momento le trattative per il rinnovo sembrano essere in stallo, il giocatore pare voglia restare all’Inter disposto a giocare quando chiamato in causa e disposto a ridursi l’ingaggio. Le possibilità per un proseguimento di una storia che dura dal gennaio del 2011 sembra siano buone, ma allo stato attuale delle cose per l’ex Bari siamo al passo d’addio: se ci saranno i saluti saranno da campione d’Italia, una soddisfazione senza dubbio meritata per un ragazzo arrivato nell’Inter fresca di Triplete e che ha dimostrato in tutti questi anni una professionalità e un attaccamento alla maglia encomiabili.