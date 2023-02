Inter-Udinese, la probabile formazione: non solo Lukaku e Brozovic – Sky

Alla vigilia di Inter-Udinese e con il ritorno in Champions League alle porte, Inzaghi pensa alla migliore formazione da schierare. Lukaku e Brozovic potrebbero partire dal 1′ ma non solo. Di seguito le ultime riportate da Barzaghi su Sky Sport 24.

PROBABILI SCELTE – Alla vigilia di Inter-Udinese si pensa alla formazione nerazzurra che scenderà in campo dal primo minuto. Secondo Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile su Sky Sport 24, Simone Inzaghi ha intenzione di schierare l’attacco migliore sia domani che mercoledì in Champions League. Pensando a come gli interisti stanno svolgendo il lavoro è probabile che Romelu Lukaku (vedi focus) sarà di nuovo titolare. Mentre c’è ancora in corso un ballottaggio tra Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Favorito il ritorno dal 1′ di Marcelo Brozovic a centrocampo ma anche in difesa è probabile che qualcuno possa rifiatare. Si pensa a Francesco Acerbi in panchina, sostituito da Stefan De Vrij posizionato al centro della fase difensiva. Al fianco dell’olandese probabilmente ci saranno Alessandro Bastoni e Milan Skriniar.

Fonte: Sky Sport 24