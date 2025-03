Inter, prima dell’Udinese spunta un ospite speciale ad Appiano Gentile!

Visita speciale per gli uomini di Simone Inzaghi durante l’allenamento: un ospite dal sangue nerazzurro compare ad Appiano Gentile nell’anti-vigilia di Inter-Udinese.

VISITA SPECIALE – Qualcuno è passato da Appiano Gentile per suonare la carica a due giorni dalla sfida di campionato contro l’Udinese. Dopo aver accolto anche gli ultimi Nazionali, il centro sportivo nerazzurro ha aperto le porte anche ad uno ospite speciale. Ad assistere all’allenamento odierno, svoltosi in mattinata, è stato Gianfelice Facchetti. Il figlio della leggenda dell’Inter ha documentato la sua giornata al ‘BPER Training Centre’, postando le foto e i video sul proprio profilo Instagram.

Gianfelice Facchetti fa visita all’Inter: gli scatti con Inzaghi a due giorni dalla sfida con l’Udinese

FOTO E REGALI – La presenza di Gianfelice Facchetti, dal purissimo DNA nerazzurro, non può che aver fatto bene ai giocatori dell’Inter, che continuano a prepararsi al rientro in campo dopo la sosta per le Nazionali. «Chi va ad Appiano va sano e va lontano», ha scritto ironicamente il figlio d’arte sui social, commentando lo scatto che lo ritrae insieme a Simone Inzaghi e alla maglia nerazzurra regalatagli per l’occasione. Adesso tocca all’Inter mettercela tutta: manca sempre meno alla sfida prevista domenica, a San Siro, alle ore 18.00.