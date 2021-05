Inter-Udinese, Conte vuole la sedicesima vittoria in casa: un record – CDS

RECORD – Inter-Udinese si giocherà domenica alle 15, prima della partita ci sarà spazio per i tifosi per festeggiare lo scudetto, e alla fine la consegna del trofeo alla squadra e al presidente Steven Zhang. Non ci probabilmente Nicolò Barella, operato al setto nasale ( vedi articolo ). Contro i friulani, l’Inter vuole conquistare la sedicesima vittoria consecutiva a San Siro, serie incominciata con il Torino all’ottava giornata. Con la vittoria contro l’Udinese, inoltre, i nerazzurri farebbero quota 50 punti nel girone di ritorno.

Come riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, l’Inter vuole vincere l’ultima di campionato contro l’Udinese per conquistare un record personale.

