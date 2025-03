Inter, chi al posto di Dumfries? Due opzioni! Un rientro vicino – CdS

Nelle prossime partite l’Inter non potrà avere a disposizione Denzel Dumfries. Simone Inzaghi sta lavorando sui possibili sostituti. Intanto, si avvicina un rientro in difesa.

OUT – Se Lautaro Martinez sarà rivalutato lunedì prossimo, per Dumfries se ne riparlerà almeno tra una decina di giorni. Questo significa che l’Inter non potrà fare a meno dell’olandese né contro l’Udinese domenica al rientro dalla pausa né contro il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia. Probabilmente, l’olandese sarà out anche contro il Parma, per cercare di esserci contro il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League (questo il suo infortunio). Simone Inzaghi ha due alternative per sostituire la freccia olandese: l’italiano Matteo Darmian e il polacco nato a Tivoli Nicola Zalewski.

Darmian e Zalewski alternative a Dumfries: l’Inter è coperta. Poi un rientro

AFFIDAMENTO – Se Darmian è già perfettamente ristabilito, l’ex Roma in questi giorni si riaggregherà al gruppo. Ecco perché per Inter-Udinese, Inzaghi dovrebbe fare affidamento all’esperto ex giocatore di Parma e Manchester United. Per quanto riguarda gli altri infortunati, Stefan de Vrij si unirà al gruppo in questi giorni. Intanto, in attacco, Inzaghi ha ricevuto buone notizie dalle nazionali, soprattutto per quanto riguarda Mehdi Taremi. L’iraniano ieri autentico trascinatore dell’Iran con una doppietta.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia