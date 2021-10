Inter-Udinese, Caressa e Zazzaroni ‘in coro’ sul pronostico del lunch match

Nel corso della puntata di oggi della trasmissione Deejay Football Club, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno fatto il loro pronostico su Inter-Udinese, partita valida per la 11ª giornata del campionato di Serie A.

PRONOSTICI – Queste le parole da parte di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, nel corso della loro trasmissione radiofonica Deejay Football Club, sul pronostico di Inter-Udinese. La partita, valida per la 11ª giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica 31 ottobre alle ore 12.30. Per Caressa il lunch match finirà con la vittoria da parte della squadra nerazzurra. Anche secondo Zazzaroni la partita se l’aggiudicherà la formazione di Simone Inzaghi.

Fonte: Radio Deejay