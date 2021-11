Inter-Udinese, 45′ da dimenticare per Correa. Poi il migliore in campo

Inter-Udinese, Inzaghi trova la seconda vittoria consecutiva in campionato, la squadra mostra equilibrio e soprattutto non subisce gol. Correa risolve tutto con una doppietta, di seguito le pagelle secondo TuttoSport.

LE PAGELLE – Inter-Udinese, seconda doppietta in nerazzurro per Joaquin Correa e seconda vittoria consecutiva in campionato senza subire gol. I primi quarantacinque minuti di Correa sono da dimenticare, praticamente il peggiore in campo. Nella ripresa tutto cambia e realizza una doppietta dopo quella messa a segno contro il Verona il giorno dopo il suo arrivo ad Appiano Gentile: voto 7,5 per l’argentino, è il migliore in campo tra i nerazzurri. Prestazione ben sopra la sufficienza per Ivan Perisic, il croato sta attraversando un ottimo momento di forma, così come il suo connazionale Brozovic e il collega Nicolò Barella: voto 7 per loro. Molto bene anche Andrea Ranocchia, imbattibile nell’uno contro uno, degno sostituto di Stefan de Vrij.

Fonte: TuttoSport