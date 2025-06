L’Inter U23 vede la Serie C: dopo il Brescia, un altro club quasi fuori

Presto l’Inter U23 potrebbe avere un posto nel prossimo campionato di Serie C. Il Brescia è fallito, dopo che Massimo Cellino non è riuscita a pagare i contributi e gli stipendi necessari per l’iscrizione al campionato. Ora a fortissimo rischio pure la Spal di Joe Tacopina.

LA SITUAZIONE – Il prossimo campionato di Serie C è in fase di gestazione, tra i playoff per salire in Serie B e gli stessi playout che decreteranno la squadra retrocessa dalla serie cadetta. Ma oltre a questo, ci sono anche altre problematiche economiche e finanziarie che inficiano e non poco sulla compilazione delle squadre partecipanti al prossimo campionato. Sicuramente non ci sarà il Brescia di Massimo Cellino, che dopo 114 anni di storia è ufficialmente fallito. Infatti, il patron non è riuscito a pagare i contributi e gli stipendi necessari per l’iscrizione del club lombardo nel prossimo campionato di Serie C. Ma adesso rischia pure la Spal. Infatti, il club di Tacopina, riferisce Calcio e Finanza, ha sì presentato la propria domanda di iscrizione, ma a quanto pare incompleta. Infatti, non sembrerebbero essere arrivati i 3 milioni di euro (più la fideiussione da 700mila) richiesti per procedere con le pratiche per l’iscrizione al prossimo campionato.

ATTESA – La Spal ha presentato comunque la propria domanda di iscrizione che sarà ora esaminata dalla Covisoc. In caso di respingimento, ipotesi molto più che probabile, ecco che si aprirebbero le porte per i ripescaggi. Da regolamento, la prima in lista per beneficiarne sarebbe una seconda squadra della Serie A. Ecco perché l’Inter U23 aspetta e si appresterà a giocare la prossima stagione in Serie C. D’altronde, è tutto pronto: dall’allenatore che dovrebbe essere Stefano Vecchi all’impianto di gioco, ossia lo Stadio Brianteo di Monza.