Inter U23, Vecchi vuole rinforzi a centrocampo: due nomi in ballo

L’Inter U23 di Vecchi si sta piano piano formando e domenica 3 agosto farà un test contro la Prima Squadra. Intanto, si cercano rinforzi a centrocampo: due opzioni nel mirino.

RINFORZI A CENTROCAMPO – L’Inter U23 nella giornata di ieri ha potuto conoscere le avversarie del prossimo campionato di Serie C (vedi tutte le giornate). L’esordio per la formazione di Stefano Vecchi sarà fuori casa sul campo del Novara. Ma prima del debutto in campionato, in programma, per domenica 24 agosto, i nerazzurri giocheranno la loro prima partita ufficiale contro il Lumezzane nella Coppa Italia Serie C il 16 agosto. Per arrivare al meglio a queste due date, mister Vecchi ha chiesto alla società anche qualche rinforzo sul mercato. Nello specifico, si lavora ad un colpo a centrocampo. Sono due i giocatori opzionati, secondo Gianluca Di Marzio: Carraro del Vicenza e Fiordilino della Triestina.

Carraro e Fiordilino i due profili sondati dall’Inter U23 di Vecchi

PROFILI – Carraro e Fiordilino sono due giocatori con buona esperienza. Il primo è un classe 1998 e dal 2014 al 2017 ha giocato anche nelle giovanili dell’Inter. Lo stesso Vecchi lo conosce molto bene, avendolo allenato nelle giovanili nerazzurre e poi lo scorso anno al Vicenza. Il palermitano Luca Fiordilino, invece, è un classe 1996 gioca invece nella Triestina e con Vecchi hanno lavorato brevemente insieme al Feralpisalò.