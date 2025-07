Inter U23, primi giorni caldi! Si muove qualcosa anche sul mercato

La nuova Inter U23 di Stefano Vecchi ha già iniziato la preparazione estiva. Nei prossimi giorni ci saranno delle novità sulla gestione degli impegni ufficiali.

LAVORO – È ufficialmente iniziata l’avventura della nuova Inter U23, la squadra che rappresenterà i colori nerazzurri nel prossimo campionato di Serie C. La formazione allenata da Stefano Vecchi si è ritrovata nei giorni scorsi al centro sportivo di Appiano Gentile, dove ha preso il via la preparazione estiva in vista di una stagione storica. Vecchi, tecnico di grande esperienza e profondo conoscitore del mondo nerazzurro (già alla guida della Primavera con ottimi risultati), avrà il compito di plasmare un gruppo giovane, ma ambizioso, pronto a misurarsi con le difficoltà e le opportunità del calcio professionistico.

Inter U23, non solo allenamenti ma anche tanto mercato

MERCATO – Nella giornata di ieri è passato in sede Riccardo Melgrati, il secondo portiere, che affiancherà e coprirà le spalle al giovane Calligaris, destinato a partire come titolare tra i pali. Si tratta di un tassello importante per dare solidità e profondità al reparto, in un contesto dove l’esperienza e l’equilibrio saranno fondamentali. La rosa dell’Inter U23 sarà composta da giovani talenti provenienti dalla Primavera, alcuni rientri dai prestiti e, in casi mirati, innesti d’esperienza che possano fare da guida ai più giovani. La dirigenza sta lavorando per completare l’organico nelle prossime settimane, con particolare attenzione alla costruzione di una squadra competitiva ma coerente con il progetto di crescita tecnica e mentale. Infine, nella giornata di oggi in sede è arrivato Giuseppe Prestia accompagnato dai suoi agenti. Il difensore classe ‘93 proveniente dal Cesena sarà un nuovo rinforzo per il campionato di Serie C.