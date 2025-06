Inter U23, manca l’annuncio! Scelto l’allenatore – TS

L’Inter Under 23 giocherà in Serie C: manca solo l’ufficialità. A scriverlo i colleghi di Tuttosport che rilanciano il nome di Stefano Vecchi sulla panchina della seconda squadra dell’Inter.

SERIE C – L’Inter Under 23 parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Dopo l’esclusione ufficiale della SPAL da parte della Covisoc, i nerazzurri – primi nella graduatoria dei ripescaggi – prenderanno il loro posto. L’ufficialità arriverà con il Consiglio FIGC previsto giovedì. In panchina ci sarà Stefano Vecchi, ex allenatore della Primavera e reduce dalla semifinale playoff persa con il Vicenza. L’accordo con l’Inter è pronto, manca solo la rescissione con il club veneto. Gianluca Andrissi sarà il direttore sportivo, sotto la supervisione di Dario Baccin.

Inter U23, tanti i giovani promossi dalla Primavera

GIOVANI – Nella rosa troveranno spazio diversi giovani della Primavera come De Pieri, Aidoo, Topalovic e Berenbruch, già visti in prima squadra. Possibili innesti anche da Lavelli, Bovo e Calligaris, mentre Alexiou e Cocchi potrebbero trasferirsi all’estero. Le partite casalinghe si giocheranno all’U-Power Stadium di Monza, gli allenamenti si svolgeranno a Interello, che sarà ampliato per accogliere anche altre formazioni giovanili del club.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna