Inter U23, c’è l’annuncio di Marotta! Al via un nuovo progetto

L’Inter U23 parte dalla Serie C. I nerazzurri hanno la seconda squadra, dopo Juventus, Atalanta e Milan.

UNDER 23 – L’Inter, a partire dalla prossima stagione, avrà la sua seconda squadra in Serie C. Nasce ufficialmente l’Inter U23, che giocherà in Serie C. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, oggi è arrivato anche l’annuncio ufficiale del presidente Marotta nel corso della presentazione di Cristian Chivu. Il numero uno nerazzurro ha parlato così della squadra Under 23 che inizierà il suo percorso a partire dalla stagione 2025/26: «L’anno prossimo avremo anche l’Under 23 in Serie C, con tanti giovani: è un nuovo modello, che punta su risorse interne. Anche a questo Mondiale per Club ne potrete vedere di alcuni di giovani, due che sono appena stati comprati».