Inter U23, si attende il nome ufficiale! Il 25 e il 28 due eventi – TS

Prende forma l’Inter u23, ossia la seconda squadra nerazzurra. Mister Vecchi ha iniziato i lavori ieri, ma nei prossimi giorni sono attese grosse novità.

INIZI – L’Inter Under 23 ha iniziato ieri i propri lavori in vista della prima stagione in assoluto in Serie C. La squadra si è riunita ad Appiano Gentile agli ordini di mister Stefano Vecchi, che presto verrà annunciato come nuovo allenatore della squadra. Si sono presentati nel centro sportivo nerazzurro svariati talenti in forza nell’ultima stagione alla Primavera, ma non Calligaris, Re Cecconi, De Pieri, Berenbruch e Cocchi, ossia i giovani convocati da Chivu per il Mondiale per club: tutti loro, come chi ha partecipato all’Europeo Under 21, vedi Topalovic, godranno di altri giorni di vacanza.

L’Inter U23 e i due eventi sul calendario molto importanti

EVENTI SUL CALENDARIO – Ci sono due date molto importanti da segnare sul calendario dell’Inter U23, ossia il 25 e il 28 luglio. Il 25, infatti, ci sarà la nascita dei gironi e quindi si capirà in quale dei tre gironi, A, B o C, l’Inter andrà a finire. E poi il 28 ci sarà invece la presentazione dei calendari della prossima stagione. La prima gara ufficiale è in programma il 17 agosto nella Coppa Italia di Serie C.