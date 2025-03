Inter U23, per l’allenatore si valutano 4 profili: ci sono due ex! – TS

L’Inter U23 sta prendendo quota e presto il club chiederà alla Figc l’iscrizione della seconda squadra al campionato di Serie C. Intanto, si cerca colui che sarà l’allenatore dell’Inter U23. Si valutano quattro profili.

CERCASI ALLENATORE – Nella prossima stagione ci sarà anche l’Inter U23, ossia la seconda squadra nerazzurra che dovrebbe militare in Serie C. Dunque, dopo i progetti di Juventus, Milan e Atalanta, ecco che una quarta big inizierà anche il suo percorso con la seconda squadra. Se lo stadio, a meno di sorprese, dovrebbe essere l’U-Power Stadium di Monza (vedi articolo), si sta riflettendo anche sull’allenatore che dovrà guidare questa squadra. Il club sta valutando quattro profili: due ex come Stefano Vecchi e Fabio Gallo (passato dalle giovanili nerazzurre da calciatore), Aimo Diana e Lamberto Zauli.

L’allenatore dell’Inter U23 potrebbe uscire da questi 4 nomi

PROFILI – L’allenatore dell’Inter U23 dovrebbe quindi uscire da queste quattro candidature, a meno che non uscirà qualche altro nome nelle prossime settimane. Vecchi ha allenato l’Inter Primavera fra il 2014 e il 2018, vincendo sei trofei. Per lui anche un ruolo da traghettatore in Prima Squadra nel maggio del 2017 per tre partite. Oggi allena il Vicenza in Serie C. Fabio Gallo, cresciuto calcisticamente nelle giovanili nerazzurre, è l’allenatore della Virtus Entella, prima nel girone B di Serie C. Poi ci sono Diana e Zauli, noti anche in Serie A tra le fila di Sampdoria, Bologna e Palermo tra le tante. Il primo si trova al terzo posto con la Feralpisalò nel girone A sempre di Serie C; mentre il secondo è stato esonerato a febbraio dal Perugia.

