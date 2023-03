Inter, tutti in discussione con Inzaghi! Una preoccupazione dal club – SM

L’Inter non sta passando un momento felice in Serie A e la dirigenza non è contenta di quello che sta facendo la squadra di Inzaghi. Sport Mediaset, in un servizio a firma Marco Barzaghi, mette tutti in discussione.

MOLTO MALE – L’Inter ha perso tre delle ultime quattro partite in Serie A e, a livello complessivo, nove su ventisette giornate. Nell’ultimo turno è arrivato il sorpasso della Lazio al secondo posto, la società ritiene fondamentale finire in uno dei primi quattro per partecipare alla prossima Champions League che garantisce un minimo di settanta milioni di euro. Per questo, stando a Marco Barzaghi di Sport Mediaset, all’Inter sono tutti in discussione. In primis Simone Inzaghi, poi i giocatori. Preoccupa, oltre al recente trend negativo, il fatto che alcuni stiano avendo un rendimento ben al di sotto dei propri standard. Il finale di campionato dell’Inter sarà decisivo per le sorti di Inzaghi e di buona parte della rosa.